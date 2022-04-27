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В Рязани поймали мужчину, укравшего кофе из супермаркета
Патрульные остановили мужчину и выяснили, что под курткой у него находится пакет с двумя упаковками кофе.

В Рязани поймали мужчину, укравшего кофе из супермаркета. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции днем на маршруте патрулирования заметили мужчину, который бежал со стороны супермаркета и что-то прятал под курткой.

В нем узнали местного жителя, которого не раз доставляли в полицию. Выяснилось, что у него под курткой есть пакет с двумя упаковками кофе. В отделе полиции установили его личность.

Оказалось, что 32-летнего мужчину ранее судили за кражу.

Решается вопрос о привлечении его к ответственности.