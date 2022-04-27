При пожаре в центре Рязани никто не пострадал

О возгорании на улице Щедрина стало известно во вторник, 26 апреля.

При пожаре в центре Рязани обошлось без пострадавших. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

Информация о возгорании в одноэтажном доме на улице Щедрина поступила спасателям во вторник, 26 апреля, в 21:10. Огонь тушили 24 человека и шесть единиц техники.

К 21:29 пожар локализовали, к 21:45 ликвидировали открытое горение. Полностью возгорание ликвидировали в 23:04.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров.