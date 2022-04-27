Рязанцам рассказали, куда обращаться при отключении света

Если свет погас только в вашей квартире или частном доме, то причин может быть несколько — «выбило пробки», отключили автоматический выключатель или оказалась неисправной проводка.

Отключение света может быть связано, как с аварией, так и с профилактическими работами. Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» пояснил, куда обращаться при подобной ситуации.

Если свет погас только в вашей квартире или частном доме, то причин может быть несколько — «выбило пробки», отключили автоматический выключатель или оказалась неисправной проводка.

Не следует пытаться решить проблему самостоятельно. Для этого нужно обратиться за помощью к электрику.

Если света нет во всем доме, то следует обратиться к работникам своего ТСЖ.

Если света нет во всем населённом пункте, квартале или районе, то есть несколько причин:

отключение кратковременно и необходимо для перевода электроснабжения на другой питающий центр (для выполнения профилактических работ);

отключение связано с плановым ремонтом электрооборудования или линий электропередачи с целью повышения надежности электроснабжения района;

отключение связано с нарушением в работе питающих электрических сетей (аварийное отключение).

В случае длительного отключения электроэнергии следует уточнить информацию в ТСЖ или ДУК, у дежурного муниципального образования, по телефону бесплатной «горячей» линии: 8-800-220-0-220.

С графиком плановых и аварийных отключений можно ознакомиться на сайте компании в специальном разделе . Узнать о причинах отключений и планируемых сроках восстановления электроснабжения и отправить запрос об отсутствии электроэнергии можно здесь . Ответ придет по электронной почте.

«Отключение света — неприятная проблема для любого человека. Часто причиной этому может быть разгулявшаяся стихия: ветер с ливнями или обильный снегопад зимой. Бывают и профилактические работы — тогда явление временное. Призываем рязанцев с пониманием относиться к таким ситуациям, так как работники всегда оперативно решают проблему и стараются, как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей. Помните, что энергетики всегда действуют на благо людей и понимают, как важен свет в каждом доме», — отметил и.о. заместителя генерального директора — директора филиала «Рязаньэнерго» Алексей Лопатин.