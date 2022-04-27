Рязанцам рассказали, куда обращаться при отключении света

Отключение света может быть связано, как с аварией, так и с профилактическими работами. Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» пояснил, куда обращаться при подобной ситуации.
Если свет погас только в вашей квартире или частном доме, то причин может быть несколько — «выбило пробки», отключили автоматический выключатель или оказалась неисправной проводка.
Не следует пытаться решить проблему самостоятельно. Для этого нужно обратиться за помощью к электрику.
Если света нет во всем доме, то следует обратиться к работникам своего ТСЖ.
Если света нет во всем населённом пункте, квартале или районе, то есть несколько причин:
- отключение кратковременно и необходимо для перевода электроснабжения на другой питающий центр (для выполнения профилактических работ);
- отключение связано с плановым ремонтом электрооборудования или линий электропередачи с целью повышения надежности электроснабжения района;
- отключение связано с нарушением в работе питающих электрических сетей (аварийное отключение).
В случае длительного отключения электроэнергии следует уточнить информацию в ТСЖ или ДУК, у дежурного муниципального образования, по телефону бесплатной «горячей» линии: 8-800-220-0-220.
С графиком плановых и аварийных отключений можно ознакомиться на сайте компании в
«Отключение света — неприятная проблема для любого человека. Часто причиной этому может быть разгулявшаяся стихия: ветер с ливнями или обильный снегопад зимой. Бывают и профилактические работы — тогда явление временное. Призываем рязанцев с пониманием относиться к таким ситуациям, так как работники всегда оперативно решают проблему и стараются, как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей. Помните, что энергетики всегда действуют на благо людей и понимают, как важен свет в каждом доме», — отметил и.о. заместителя генерального директора — директора филиала «Рязаньэнерго» Алексей Лопатин.