На знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова завели уголовное дело
Он назвал маршала Георгия Жукова вором.
На бывшего участника игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова завели уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом в среду, 27 апреля,
Ровшан Аскеров на своей странице в Facebook* публично назвал маршала Георгия Жукова вором. Тот якобы вывозил из Германии трофейное имущество «для своего личного пользования».
Теперь Аскерову грозит до пяти лет лишения свободы.
*признан экстремистским и запрещен на территории РФ.
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