На знатока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова завели уголовное дело

Он назвал маршала Георгия Жукова вором.

На бывшего участника игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова завели уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил telegram-канал Mash.

Ровшан Аскеров на своей странице в Facebook* публично назвал маршала Георгия Жукова вором. Тот якобы вывозил из Германии трофейное имущество «для своего личного пользования».

Теперь Аскерову грозит до пяти лет лишения свободы.

*признан экстремистским и запрещен на территории РФ.

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