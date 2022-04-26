В Йошкар-Оле в аварии с Porsche погибла 17-летняя девушка
Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в столб. Позже выяснилось, что у него не было водительских «прав».
В Йошкар-Оле в аварии с Porsche погибла 17-летняя девушка. Об этом
Авария произошла во вторник, 26 апреля, в 01:10. На перекрестке улиц Машиностроителей и Водопроводной 35-лентний водитель Porsche Panamera без «прав» не справился с управлением и врезался в столб. 17-летняя пассажирка иномарки умерла на месте ДТП.
Проводится проверка.