В Рязани пресекли конфликт между водителем и пешеходом

Составлен протокол об административном правонарушении

В Рязани пресекли конфликт между пешеходом и водителем Kia Spectra. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Во время проверки документов полицейские выяснили, что у 33-летнего водителя нет «прав». Мужчина пояснил, что собирался доехать до магазина.

На место вызвали наряд ГИБДД.

В отношении рязанца составили протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»). Нарушителю грозит штраф.