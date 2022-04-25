В Рязани пресекли конфликт между водителем и пешеходом
Составлен протокол об административном правонарушении
В Рязани пресекли конфликт между пешеходом и водителем Kia Spectra. Об этом сообщила
Во время проверки документов полицейские выяснили, что у 33-летнего водителя нет «прав». Мужчина пояснил, что собирался доехать до магазина.
На место вызвали наряд ГИБДД.
В отношении рязанца составили протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»). Нарушителю грозит штраф.