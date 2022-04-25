В Бишкеке открылся мобильный шоу-рум продукции и услуг рязанских производителей

По словам Николая Любимова, это уже четвертый шоу-рум за последний год, который рязанцы проводят в странах ближнего зарубежья.

В Бишкеке открылся мобильный шоу-рум продукции и услуг рязанских производителей. Официальное открытие выставочного пространства В2 В, на котором представлено более 300 единиц продукции от 60-ти ведущих производителей рязанского региона, состоялось 25 апреля в городе Бишкек Киргизской Республики.

В церемонии поучаствовали губернатор Рязанской области Николай Любимов, зампред правительства региона Артем Никитин, представители российско-кыргызского фонда развития, департамента международных проектов РКФР, министерства экономики и коммерции, рязанского бизнес-сообщества, в том числе руководители 11 предприятий Рязанской области, представивших свою продукцию на площадке.

По словам Николая Любимова, это уже четвертый шоу-рум за последний год, который рязанцы проводят в странах ближнего зарубежья.

«Этот проект зарекомендовал себя как эффективный формат развития экспорта, торгово-экономического партнерства и установления новых деловых контактов. Все предыдущие шоу-румы прошли успешно. Причем и для рязанских бизнесменов, и для принимающих сторон, — заверил Николай Любимов на церемонии открытия шоу-рума. — Здесь мы также представили все наши возможности по продвижению инвестиционных проектов, туристский потенциал и транспортную логистику. Тщательно формировали экспозицию, постарались учесть интересы и потребности киргизской экономики, ориентировались и на текущий и перспективный спрос, поэтому надеемся, что шоу-рум привлечет внимание бишкекского бизнеса и в целом станет полезной площадкой».

Николай Любимов поблагодарил киргизских коллег за помощь в организации мобильного шоу-рума, который будет работать в Бишкеке в течение двух месяцев. На площадке организовано пространство для очных переговоров, предусмотрена возможность выйти на связь с рязанскими производителями по ВКС.

Председатель правления российско-кыргызского фонда развития Артем Новиков после осмотра мобильной площадки, назвал проект пилотным в Киргизской республике во всех отношениях.

«Мы видим, что сейчас экономические связи меняют свой характер. Возможности прирастают по многим направлениям, в том числе в расширении производств, создании совместных предприятий. В этом контексте мы видим перспективы в производстве строительных материалов, технологического оборудования, производственных комплексов. Будем изучать опыт и развивать эти направления с нашими новыми партнерами», — подчеркнул Артем Новиков.

В первый же день работы шоу-рума стало известно о предварительных договоренностях о сотрудничестве рязанских и бишкекских предпринимателей, работающих в сфере пищевой промышленности и систем безопасности и охраны.