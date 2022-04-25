На территории брянского нефтезавода произошел сильный пожар

Информация о возгорании на предприятии появилась в понедельник, 25 апреля.

В Брянске на нефтебазе произошел сильный пожар. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Информация о возгорании появилась в понедельник, 25 апреля. Инцидент случился в Фокинском районе. Как сообщили изданию в ведомстве, на место вызова выехали расчеты по повышенному номеру пожара.

«По прибытии установлено, что происходит горение на территории нефтебазы», — указано в сообщении. По данным Telegram-канала SHOT , речь идет о нефтеперерабатывающем заводе «Дружба».

Как сообщили журналистам в МЧС, обошлось без пострадавших.

Начало пожара попало на видео.

Видео Telegram-канал baza