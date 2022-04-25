Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства пожара в Брянске

На место приехали следователи и криминалисты.

Председатель СК РФ поручил расследовать обстоятельства происшествия в Брянске, где на нефтебазе загорелись резервуары с топливом. Об этом сообщил в Telegram-канал С. К. России .

На место приехали следователи и криминалисты. После локализации огня специалисты начнут осмотр.

В сообщении отметили, что следствию «надлежит незамедлительно возбудить уголовное дело».Напомним, пожар произошел ночью в понедельник, 25 апреля. Кадры возгорания попали на видео.

На фото скриншот стоп-кадра ролика из соцсети