«Финам» предложил владельцам брокерских счетов «Альфа-Банка» перейти к ним

В «Финаме» корреспонденту РЗН. Инфо рассказали процедуру вывода к ним иностранных бумаг из попавшего под санкции брокера «Альфа-Банка».

Инвестиционная компания «Финам» предложила владельцам брокерских счетов «Альфа-Банка» перейти к ним. В «Финаме» корреспонденту РЗН. Инфо рассказали процедуру вывода к ним иностранных бумаг из попавшего под санкции брокера «Альфа-Банка».

В «Финаме» пообещали помочь с открытием брокерского счета и отправкой поручения из личного кабинета «Альфа-Инвестиций». Главное — прийти в офис компании с паспортом. Адрес «Финам» в Рязани: улица Урицкого, дом 33, с 9 до 19 часов. Так же можно открыть счет дистанционно по ссылке .

Напомним, брокер «Альфа-Банк» попал под полные блокирующие санкции. Компания отказалась от централизованного перевода иностранных ценных бумаг своих клиентов к другим брокерам и предложила каждому спасать свои активы самостоятельно. Для этого необходимо выбрать российского брокера из предлагаемого списка и подать специальное поручение на вывод иностранных ценных бумаг из Личного кабинета «Альфа-Инвестиций». Сделать это нужно до конца 26 апреля 2022 года (срок продлили на сутки).