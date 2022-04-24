ВОЗ заявила о 169 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на 21 апреля известно о 169 случаях гепатита неизвестного происхождения. Им заболели дети в 12 странах, включая Великобританию, Испанию, Израиль и США, сообщает ТАСС.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на 21 апреля известно о 169 случаях гепатита неизвестного происхождения. Им заболели дети в 12 странах, включая Великобританию, Испанию, Израиль и США, сообщает ТАСС .

Пресс-релиз ВОЗ опубликовала в субботу, 23 апреля. В Великобритании зафиксировали больше всего случаев заражения — 114, Испании зарегистрировали 13, Израиле — 12, США — девять, Дании — шесть случаев. Среди стран, сообщивших о гепатите неизвестного происхождения, также значатся Ирландия, Нидерланды, Италия, Норвегия, Франция, Румыния и Бельгия. Заболевшие — дети в возрасте от одного месяца до 16 лет. Из них 17 пациентам потребовалась пересадка печени. Есть данные об одном летальном исходе.

В ВОЗ пояснили, что при заболевании наблюдается рост уровня ферментов печени и во многих случаях желудочно-кишечные симптомы, включая боль в животе, диарею и рвоту. Обычные вирусы, вызывающие острый вирусный гепатит (A, B, C, D и E), не обнаружены.

Сейчас специалисты не называют фактором распространения болезни международные поездки. По меньшей мере у 74 заболевших выявили аденовирус, в 20 случаях при тестировании на коронавирус обнаружили SARS-CoV-2, в 19 случаях — одновременно SARS-CoV-2 и аденовирус.

ВОЗ оказывает поддержку государствам со случаями неизвестного гепатита в проведении медицинских расследований и сборе данных.