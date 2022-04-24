Волонтеры рассказали о спасении пропавшего пенсионера в Касимове

Волонтеры нашли в лесу пропавшего 23 апреля пенсионера в Касимове. Мужчину в состоянии переохлаждения нашли добровольцы РООО ПСО «Мещера», сообщили волонтеры отряда в группе «ВКонтакте».

Волонтеры нашли в лесу пропавшего 23 апреля пенсионера в Касимове. Мужчину в состоянии переохлаждения нашли добровольцы РООО ПСО «Мещера», сообщили волонтеры отряда в группе «ВКонтакте».

Пенсионера доставили в центральную районную больницу Касимова сотрудники полиции.

«165 км в одну сторону. Один экипаж. Одна ночь. Еще одна спасенная жизнь. Чудеса должны быть. Особенно в пасхальную ночь», — рассказали волонтеры.

Напомним, ранее в «ЛизаАлерт» сообщили о поисках пропавшего в Касимове пенсионера 1947 года рождения.