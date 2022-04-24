В Ряжске во время пожара пострадала пенсионерка
В Ряжске вечером в субботу, 23 апреля, загорелась квартира в двухэтажном доме. Пострадала женщина 1955 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В Ряжске вечером в субботу, 23 апреля, загорелась квартира в двухэтажном доме. Пострадала женщина 1955 года рождения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 22:11. Загорелась квартира в восьмиквартирном кирпичном доме. Огонь охватил кухню.
Устанавливаются причина пожара и ущерб.
На место выезжали два автомобиля, четыре сотрудника личного состава Государственной противопожарной службы.