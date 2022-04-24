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В ДТП на трассе под Рязанью пострадали двое мужчин
В аварии, которая произошла в Рязанском районе в воскресенье, 24 апреля, пострадали два человека. Подробности сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В аварии, которая произошла в Рязанском районе в воскресенье, 24 апреля, пострадали два человека. Подробности сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло примерно в 17:00 на 30-м километре автодороги Рязань — Спасск —Ижевское. По предварительной информации, столкнулись Kia Sportage под управлением водителя 2002 года рождения и Skoda Oktavia, за рулем которой находился мужчина 1983 года рождения.

В результате аварии водитель Kia и пассажир Skoda 1962 года рождения получили травмы.

Проводится проверка.

Напомним, ранее видео с места ДТП опубликовали в соцсетях.