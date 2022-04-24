В Центральной России в последнюю неделю апреля ожидается снег

Жителей Центральной России предупредили о снеге и заморозках в последнюю неделю апреля. О погоде рассказал РИА Новости синоптик «Фобос» Евгений Тишковец.

Жителей Центральной России предупредили о снеге и заморозках в последнюю неделю апреля. О погоде рассказал РИА Новости синоптик «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в начале недели ожидается майское тепло, днем даже в условиях временных дождей воздух прогреется до +13… +18 градусов, но с середины недели начнется вторжение полярного воздуха, ожидается на 6-7 градусов ниже положенной нормы.

В среду днем будет до +8…+13 градусов, а в ночь на четверг воздух остынет уже до −2… +3, днем ожидается не выше +2… +7 градусов.

«Вместе с небольшим очаговым дождем с неба кое-где может срываться и символический мокрый снег, но без формирования снежного покрова. В пятницу под утро распогодится, но похолодание усилится до −4… +1, в дневные часы всего +6… +11», — рассказал Тишковец.

К выходным, по словам синоптика, прогнозируют дожди, но потеплеет на несколько градусов. Однако показания термометров пока не сумеют вернуться в свое климатическое русло, подытожил Тишковец.