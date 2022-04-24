Роспотребнадзор: в России нет заболевших острым гепатитом неизвестного происхождения

В Роспотребнадзоре заявили, что в стране по состоянию на воскресенье, 24 апреля, случаев заболеваемости острым гепатитом неизвестной этиологии не зарегистрировано. Об этом сообщает ТАСС.

В Роспотребнадзоре заявили, что в стране по состоянию на воскресенье, 24 апреля, случаев заболеваемости острым гепатитом неизвестной этиологии не зарегистрировано. Об этом сообщает ТАСС .

Риск проникновения в Россиию оценивается как крайне низкий. Для предупреждения завоза инфекции принимается весь необходимый комплекс мер, включая повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах.

«С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограничено, в связи с чем риск завоза крайне низкий», — объяснили в Роспотребнадзоре.

Напомним, ранее ВОЗ заявила о 169 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей.