YouTube потерял более 20% русскоязычных авторов

Специалисты Brand Analytics выяснили, что число активных русскоязычных авторов на видеохостинге YouTube с 24 февраля по 20 апреля снизилось на 21%. Эти данные приводятся в исследовании экспертов, сообщает РИА Новости.

Специалисты Brand Analytics выяснили, что число активных русскоязычных авторов на видеохостинге YouTube с 24 февраля по 20 апреля снизилось на 21%. Эти данные приводятся в исследовании экспертов, сообщает РИА Новости.

В основу исследования брали усредненные значения, соответствующие линейному тренду. Сравнивали показатели на 24 февраля и 20 апреля.

С начала спецоперации на Украине падение числа активных русскоязычных пользователей произошло на 21%.

Также больше всего авторов за этот период потеряла сеть TikTok: падение числа авторов — 87%, контента — 93%. Это произошло из-за запрета для россиян публиковать на площадке контент, а также невозможности заработка на платформе.

Потерял 56% активных авторов и 55% контента Instagram*. Это обусловлено блокировкой соцсети в России.

Рост «ВКонтакте» из-за миграции пользователей составил 22% по числу авторов и 17% по количеству контента. Мессенджер Telegram прибавил 24% по авторам и 5% по контенту.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.