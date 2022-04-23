В Рязанской области подтопило мост у Свято-Данилова монастыря

Населенный пункт Скит Свято-Данилова монастыря в Сапожковском районе оказался отрезан водой из-за подтопления низководного моста. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в субботу, 23 апреля.

Населенный пункт Скит Свято-Данилова монастыря в Сапожковском районе оказался отрезан водой из-за подтопления низководного моста. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в субботу, 23 апреля.

Это произошло в результате подъема воды в реке Пара. Объездные пути отсутствуют, но есть лодочные переправы. Жизнеобеспечение людей не нарушено, добавили в МЧС.