Николай Любимов посетил пасхальную ярмарку в Рязани

Губернатор Николай Любимов посетил пасхальную ярмарку, которая открылась на площади перед МКЦ в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Николай Любимов посетил пасхальную ярмарку, которая открылась на площади перед МКЦ в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Любимов осмотрел площадку, изучил ассортимент представленной продукции и цены, пообщался с покупателями и торговцами. Производители из Рязани, Скопина, Рязанского, Сапожковского, Спасского и Шиловского районов представили на ярмарке более 100 видов товаров: куличи, яйца, творог, мед и продукты пчеловодства, травяные чаи, сувениры, изделия ручной работы. Также на площадке организована работа фуд-зоны, проходят тематические мастер-классы по декорированию сувенирных пасхальных яиц и деревянных игрушек, росписи пряников, завариванию чая и изготовлению свечей.

Губернатор высоко оценил организацию работы ярмарки и ассортимент продукции.

«Корпорация развития Рязанской области, Центр бережливого производства впервые попробовали это сделать. Мне понравилось: все организовано красиво, эстетично, в стилистике бренда Рязанской области. В данном случае мы получили еще одну территорию для притяжения жителей, туристов. Здесь можно гулять, покупать, в том числе сувенирную продукцию, участвовать в мастер-классах», — сказал Любимов.

Он отметил, что в таком месте можно организовывать тематические ярмарки систематически, но последнее слово всегда за людьми. В случае положительных откликов ярмарки будут проходить здесь постоянно.

Зампредседателя правительства области Артем Никитин выразил уверенность в том, что поводы для этого и предприниматели, готовые представить качественную продукцию рязанского бренда, найдутся.

«Мы должны понимать, что рязанское качество ничем не уступает иностранному. И уже готовы заменить те продукты, которые выпали из оборота», — отметил Никитин.