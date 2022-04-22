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В Воронежской области женщина убила двух сыновей за плохое поведение
28-летняя женщина вместе со своим 32-летним братом решили избавиться от детей, так как они баловались.

В Воронежской области женщина убила двух сыновей за плохое поведение. Об этом пишет telegram-канал 112.

В пятницу, 22 апреля, в селе Терновка на улице Микрорайон в квартире нашли тела двух мальчиков семи и восьми лет. Выяснилось, что 28-летняя мать и ее 32-летний брат решили избавить от детей, так как те баловались.

Одного ребенка они утопили в ванной, а второму разбили молотком голову. Отмечается, что в квартире находился еще один ребенок, но его оставили в живых.

В региональном СУ СКР возбудили уголовное дело по пунктам а, в, ж части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух малолетних, совершенное группой лиц»).