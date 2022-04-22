В Рязани в поселке Строитель реконструируют рынок и остановочный комплекс

Рядом построят парковку, а для водителей маршруток сохранят общественный туалет. Работы завершат к весне 2023 года.

В Рязани в поселке Строитель реконструируют рынок и остановочный комплекс. Об этом рассказали на публичных слушаниях в четверг, 21 апреля.

По словам представителя компании ООО «Слово и дело», территорию по улице Качевская, дом № 30, строение 1 планируют перевести в статус многофункциональной зоны делового, общественного и коммерческого назначения. Ее площадь составляет 3 149 квадратных метра.

После согласования документов собственник проведет реконструкцию рынка и остановочного комплекса на современной основе. Рядом построят парковку, а для водителей маршруток сохранят общественный туалет.

Работы планируют провести в два этапа, чтобы не прекращать деятельность рынка. Реконструкцию рынка и остановочного комплекса завершат к весне 2023 года.