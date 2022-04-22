Рязанская полиция проверит информацию о разбитой детьми машине

Информацию, которая появилась в интернете, проверят сотрудники подразделения полиции по делам несовершеннолетних.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в полицию не поступало заявлений о машине, которую разбили дети. «По данному факту в полицию заявлений и сообщений не поступало», — сообщили в ведомстве.

Информацию, которая появилась в интернете, проверят сотрудники подразделения полиции по делам несовершеннолетних.

Ранее в сети появилось видео, на котором двое детей разбили машину, припаркованную во дворе в Канищеве.