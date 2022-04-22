На патриотическом плакате в центре Рязани заметили американского солдата

Согласно открытым данным, на используемой картинке запечатлена Голландская операция 1944 года.

На патриотическом плакате в центре Рязани заметили американского солдата. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По их словам, на площади Победы установили экран с хэштегом #мывместе и бабушкой из украинского села с красным знаменем. Кроме того, на нем разместили парашютиста, в котором узнали американского военного.

Согласно открытым данным, на используемой картинке запечатлена Голландская операция 1944 года.