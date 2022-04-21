Жители Дядькова обсудили с представителями власти строительство моста-дублера через Оку

Встречу организовали активисты ОНФ.

Жители Дядькова обсудили с представителями власти строительство моста-дублера через Оку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

В среду, 20 апреля, активисты общенародного фронта организовали встречу жителей Дядькова с представителями региональной власти, на которой обсудили строительство моста-дублера через Оку.

Руководитель дирекции дорог Рязанской области, которая является госзаказчиком строительства, Михаил Соколов рассказал о планах строительства восточной хорды Северной окружной дороги. Она должна пройти по пойменным землям и соединить Муромское шоссе с трассой «М5 Урал», минуя населенные пункты.

Это даст возможность не проезжать транзитному транспорту через Дядьково, чего опасаются местные жители. По словам Соколова, проблема состоит в финансировании проекта — ни на строительство моста, ни на реконструкцию действующей дороги в селе деньги пока не выделены.

Член регионального штаба ОНФ депутат гордумы Владислав Сафронов выразил общее мнение жителей села и сказал, что работы по строительству моста и хорды надо выполнять либо одновременно, либо последовательно, но, чтобы не нарушать комфорт жителей Дядькова.

Активисты также предложили свой вариант сокращения расходов: для этого нужно отказаться от расширения дороги, проходящей через Дядьково, и направить эти деньги на строительство хорды.

По итогам обсуждения в правительство Рязанской области направили обращение с предложениями.

Напомним, в декабре 2021 года стало известно, что мост-дублер через Оку построят из Дядькова до Дубровичей. Жители Дядькова планировали выйти на митинг, чтобы власти пересмотрели проект, но митинг отменили за два дня до проведения. После этого активисты написали обращение к президенту.