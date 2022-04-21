Юная рязанка подарила мэрии 300 сеянцев дубов

Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Сорокина на личной странице «Вконтакте».

Юная рязанка подарила мэрии 300 сеянцев дубов. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщила глава горадминистрации Елена Сорокина на личной странице «Вконтакте».

По ее словам, девочка сама вырастила на домашнем подоконнике 300 сеянцев дубов.

«Недавно меня поразила история о том, как одна прелестная девочка Дарина вырастила дома на подоконнике 300 сеянцев дубов. Сама, по своему желанию. Родители говорят, что вдохновением стало наблюдение за Дубовой рощей на Шереметьевской. Дарина очень увлечена темой озеленения, изучает, развивается в этом направлении», — написала Елена Сорокина.

Все сеянцы юная рязанка передала станции юных натуралистов. Впоследствии их высадят на территории областного центра.

В благодарность девочке вручат грамоту и подарок.

«День местного самоуправления — это про таких жителей, как Дарина и ее семья, про наше взаимодействие!» — заключила мэр.