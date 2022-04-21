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В Рязани Росгвардия задержала мужчину и женщину, укравших рельсовые скрепления
Росгвардейцы передали подозреваемых в хищении, ранее судимую жительницу Спасского района 1989 года рождения и жителя областного центра 1988 года рождения, сотрудникам Рязанской транспортной полиции.

В Рязани задержали подозреваемых в хищении элементов железнодорожных путей. Об этом сообщила пресс-служба региональной Росгвардии.

О краже на перегоне «Дягилево — Рязань» сообщил экипажу Росгвардии, находившемуся на патрулировании, местный житель. Он рассказал, что двое граждан снимают удерживающие устройства с железнодорожных рельс.

Росгвардейцы выехали по адресу. На месте оказались мужчина и женщина, которые попытались скрыться, увидев правоохранителей.

У нарушителей нашли 15 рельсовых скреплений, предназначенных для предотвращения схода поезда с рельс.

Росгвардейцы передали подозреваемых в хищении, ранее судимую жительницу Спасского района 1989 года рождения и жителя областного центра 1988 года рождения, сотрудникам Рязанской транспортной полиции.