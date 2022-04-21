В Роспотребнадзоре допустили возвращение дельта-штамма коронавируса

«Дельта» может вернуться, если у населения исчезнет иммунитет к этому штамму, а где-то сохранился его «резервуар».

В Роспотребнадзоре допустили возвращение дельта-штамма коронавируса. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Камиль Хафизов.

По его словам, заражений штаммом «дельта» в России практически нет. Но этот вариант COVID-19 может вернуться, если у населения исчезнет иммунитет к дельта-штамму. Также можно ожидать возвращения штамма, если где-то сохранился его «резервуар».

Эксперт пояснил, что после формирования коллективного иммунитета к определенному варианту коронавируса, он уступает место другим вариантам.

Хафизов подчеркнул, что потенциально рост заболеваемости дельта-штаммом может случиться, но может и не произойти.

Ранее эксперт Горелов сообщил, что COVID-19 не закончит мутацию на «омикроне».