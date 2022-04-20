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Эксперт сообщил, что COVID-19 не закончит мутацию на «омикроне»
По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, это невозможно.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что коронавирус не завершит мутацию на штамме «омикрон». Об этом сообщило ТАСС.

По словам эксперта, завершение мутаций невозможно. «Никто не может исключить появление нового штамма, потому что это естественный процесс эволюции вирусов», — подчеркнул он.

По информации Роспотребнадзора, за 15 неделю 2022 года число заболеваний «омикроном» среди выявленных случаев COVID-19 в России увеличилось до 97,5%. При этом доля штамма «дельта» уменьшилась до 0,5%.