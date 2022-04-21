Поиски Елены Логуновой продолжатся на майских праздниках

Елену Логунову ищут с июля 2021 года.

Поиски рязанки Елены Логуновой, пропавшей в июле 2021 года, продолжится на майских праздниках. Об этом сообщила детектив Екатерина Шумякина, которая занимается поисками Логуновой.

«Поиски Елены Логуновой продолжим на майских праздниках. Кто сможет, присоединяйтесь. Работаем совместно с Центральным аппаратом СК РФ», — написала детектив.

Напомним, Елену Логунову ищут с июля 2021 года. Она бесследно пропала после своего дня рождения.