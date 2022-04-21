Эксперты представили доклад, как появление песчаного карьера может повлиять на окружающую среду Рязанского района

Депутаты попросили предоставить им выводы ученых и экспертов, чтобы обсудить их на профильных комитетах, правовую оценку даст после проверки областная прокуратура.

Экологи, эксперты в градостроительной сфере и охране окружающей среды представили доклад, объяснив, почему между селами Заокское и Коростово нельзя строить песчаный карьер.

Обобщенную позицию озвучила председатель совета регионального отделения общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» Виолетта Черная. Встреча состоялась в облдуме в четверг, 21 апреля.

Кроме депутатов профильных комитетов, на нее пришли чиновники разных уровней, в том числе зампред правительства Дмитрий Филиппов. Со стороны компании «Порт Коломна», которая собирается добывать песок, присутствовали несколько человек, в том числе и адвокат.

Как рассказала РЗН. инфо Виолетта Черная, если кратко обобщить позицию ученых и экспертов, вывод по возможному строительству карьера однозначный: если производство запустят, оно отразится на экологии района. С юридической точки зрения, планы компании «Порт Коломна» строить карьер нарушают девять федеральных законов и нормативно-правовых актов, в том числе кодексы: градостроительный, водный, земельный, закон о недрах и другие. Есть и моральная сторона. На землях, граничащих с возможным карьером, местные жители пасут скот. Молочное животноводство — то, чем занимаются селяне из поколения в поколение.

Ученые, от лица которых выступила Виолетта Черная, говорят, что бизнесмены не обосновали свое право строить карьер. Говоря о том, что на экологии Рязанского района появление карьера не отразится, коммерсанты представили лишь мнение специалиста, а необходимо было провести экологическую экспертизу и оценку воздействия на окружающую среду — ОВОС.

После дискуссий депутаты попросили предоставить им выводы ученых и экспертов, чтобы обсудить их на профильных комитетах, правовую оценку даст после проверки областная прокуратура.

РЗН. инфо продолжит следить за развитием событий.

Напомним, в ноябре 2021 года появилась информация, что компания «Порт Коломна» хочет построить рядом с Заокским и Коростовым песчаный карьер. Для этого организовали слушания по изменению генерального плана Заокского сельского поселения. Более 600 жителей сел выступили против строительства карьера. Несмотря на это, более 60 гектаров земли перевели из сельскохозяйственной зоны в промышленную.