Рязанец угрожал 76-летней матери табуретом

Инцидент произошел в доме на 9-ом Мервинском проезде.

Рязанец угрожал 76-летней матери табуретом. Об этом сообщило региональное УМВД .

Инцидент произошел в доме на 9-ом Мервинском проезде.

Пенсионерка позвонила в полицию и рассказала об угрозах сына. Дежурный передал информацию патрульным. Они выехали на место и усмирили 51-летнего мужчину.

По предварительным данным, рязанец живет с матерью. Он поругался с ней. Во время конфликта он схватил табурет и замахнулся на пенсионерку. При этом мужчина выкрикивал угрозы убийством.

Полицейские завели на мужчину дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет лишения свободы.