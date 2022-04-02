В центре Рязани ДПС устроила погоню за пьяной девушкой на внедорожнике

Чтобы остановить машину, полицейские гнались за ней от площади Свободы по улице Грибоедова и после по Соборной.

В центре Рязани в ходе погони два экипажа ДПС задержали нетрезвую девушку на внедорожнике. Это произошло на перекрестке улиц Соборной и Ленина в ночь на субботу, 2 апреля, сообщает «КП-Рязань». Издание опубликовало видео инцидента.

Чтобы остановить машину, полицейские гнались за ней от площади Свободы по улице Грибоедова и после по Соборной. На перекрестке с улицей Ленина водитель остановилась на красный сигнал светофора. Несколько сотрудников ГИБДД подбежали к внедорожнику и вывели девушку из машины. По предварительной информации, она была пьяна.

«В ходе проведения профилактических мероприятий сотрудниками ДПС в ночь со 2 на 3 апреля в центре Рязани была задержана нетрезвая 33-летняя женщина», — прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД.