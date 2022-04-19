В Песочне неизвестный «напал» на палатку с шаурмой

Инцидент произошел в ночь на вторник, 19 апреля.

В рязанской Песочне неизвестный «напал» на палатку с шаурмой. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Инцидент произошел примерно в 2:40, во вторник, 19 апреля, на пересечении улиц Новоселов и Советской Армии.

По словам рязанца, неизвестный подбежал к павильону и начал бить окна палкой. После этого он забежал за палатку и «издал странный звук».

В этот момент мимо сооружения проезжал автомобиль ДПС. Они сразу остановились и пошли за дебоширом. После этого правоохранители вернулись к машине и обсудили случившееся с хозяином палатки. Очевидец отметил, что полицейские уехали в 3:00.

Инцидент прокомментировали в региональном УМВД. Правоохранители рассказали, что заявлений и сообщений по случаю не поступало. «Вместе с тем, данная информация зарегистрирована и проверяется», — отметили в управлении.