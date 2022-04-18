Жителям ЦФО спрогнозировали сроки улучшения погоды

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, погода улучшится уже со вторник, 19 апреля.

Жителям ЦФО спрогнозировали сроки улучшения погоды. Соответствующий прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова в понедельник, 18 апреля, передало агентство ТАСС.

Улучшение погоды планируется во вторник, 19 апреля. Температура воздуха составит 15 градусов, а в среду столбик термометра будет выше этого показателя. По словам синоптика, всю неделю осадков не предвидится. Указанные температуры будут соответствовать климатической норме.

Синоптик добавил, что осадки и похолодание возможны лишь в четверг, 21 апреля.

Что касается Пасхи, Вильфанд спрогнозировал переменную облачность и небольшие дожди.

«В пасхальные дни погода бывает разная. Мы, метеорологи, это проверяли: связывались со священниками, выписывали все даты, даже в мае, проводили анализ. Сильных ливней не было, но дождливая погода была», — рассказал специалист.