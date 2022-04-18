Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 18
Втр, 19
10°
Срд, 20
ЦБ USD 80.04 -1.25 16/04
ЦБ EUR 87.07 -0.93 16/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Стоит ли брать недвижимость в ипотеку во время санкций
С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20% г...
12 апреля 15:44
4 398
Человеку нужен человек: как рязанские подростки из школ-интернатов нах...
Каждый год 11 апреля проходит благотворительная акция «...
11 апреля 18:13
4 799
Пламенный привет! Рязанский лагерь с полувековыми традициями объявил о...
Романтика советских пионерлагерей до сих пор привлекает...
11 апреля 09:50
5 220
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Материалы...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 16:40
8 840
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Жителям ЦФО спрогнозировали сроки улучшения погоды
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, погода улучшится уже со вторник, 19 апреля.

Жителям ЦФО спрогнозировали сроки улучшения погоды. Соответствующий прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова в понедельник, 18 апреля, передало агентство ТАСС.

Улучшение погоды планируется во вторник, 19 апреля. Температура воздуха составит 15 градусов, а в среду столбик термометра будет выше этого показателя. По словам синоптика, всю неделю осадков не предвидится. Указанные температуры будут соответствовать климатической норме.

Синоптик добавил, что осадки и похолодание возможны лишь в четверг, 21 апреля.

Что касается Пасхи, Вильфанд спрогнозировал переменную облачность и небольшие дожди.

«В пасхальные дни погода бывает разная. Мы, метеорологи, это проверяли: связывались со священниками, выписывали все даты, даже в мае, проводили анализ. Сильных ливней не было, но дождливая погода была», — рассказал специалист.