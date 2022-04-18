Жителям ЦФО спрогнозировали сроки улучшения погоды. Соответствующий прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова в понедельник, 18 апреля,
Улучшение погоды планируется во вторник, 19 апреля. Температура воздуха составит 15 градусов, а в среду столбик термометра будет выше этого показателя. По словам синоптика, всю неделю осадков не предвидится. Указанные температуры будут соответствовать климатической норме.
Синоптик добавил, что осадки и похолодание возможны лишь в четверг, 21 апреля.
Что касается Пасхи, Вильфанд спрогнозировал переменную облачность и небольшие дожди.
«В пасхальные дни погода бывает разная. Мы, метеорологи, это проверяли: связывались со священниками, выписывали все даты, даже в мае, проводили анализ. Сильных ливней не было, но дождливая погода была», — рассказал специалист.