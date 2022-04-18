В Рязанской области начали набирать добровольцев на спецоперацию в Украине
Предлагается заключить сверхсрочный контракт от 1 до 11 месяцев с минимальным довольствием в 200 тысяч рублей в месяц.
В Рязанской области начали набирать добровольцев на спецоперацию в Украине. Соответствующие объявления появились в общественном транспорте областного центра.
По указанному номеру телефона сообщили, что набор ведется в военные части, которые принимают участие в специальной военной операции.
Предлагается заключить сверхсрочный контракт от 1 до 11 месяцев с минимальным довольствием в 200 тысяч рублей в месяц.