Елена Сорокина поручила завершить уборку Рязани к 1 мая

На еженедельном совещании мэр обсудила уборку города, проведение ямочного ремонта, подготовку к празднованию дня Победы, голосование по отбору парков и скверов для благоустройства в 2023 году, а также вопросы строительства и транспорта.

Елена Сорокина поручила завершить уборку Рязани к 1 мая. Об этом сообщили на сайте администрации .

На еженедельном совещании мэр обсудила уборку города, проведение ямочного ремонта, подготовку к празднованию дня Победы, голосование по отбору парков и скверов для благоустройства в 2023 году, а также вопросы строительства и транспорта.

Сорокина поручила перфектам районов проконтролировать уборку территорий. Мэр подчеркнула, что город нужно привести в порядок к 1 мая. Елена Сорокина сообщила, что сильно замусорены территории на Московском шоссе, в районе ТРЦ «М5 Молл» под эстакадой, со стороны Недостоева около разворотного круга троллейбусов, зеленая зона в районе поворота на улицу Пирогова и прилегающие территории к многоквартирным домам в районе школы № 45. Также на улице Дзержинского на входных группах из поликарбоната цокольных этажей частных организаций — грязь. Глава администрации поручила своевременно вывезти мусор после уборки.

Для подготовки города к дню Победы нужно привести в порядок памятники и монументы, а также благоустроить территорию вокруг.

С 15 апреля по 30 мая в России проходит онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Мэр сообщила, что в торговых центрах города работают волонтеры, которые объясняют рязанцам, как лучше проголосовать.

Также обсудили вопрос ремонта дорог. На прошлой неделе заработал собственный асфальтобетонный завод дирекции благоустройства. Горячим асфальтобетоном отремонтировали участки дорог на улицах Ленина, Нахимова, Касимовское шоссе в районе дома № 48-а, Маяковского, Новая — всего около 1 000 квадратных метров.

По поручению Елены Сорокиной в интернете создали интерактивную карту разрытий и земляных работ в Рязани.

Также в ходе совещания был затронут вопрос незаконного строительства на участке рядом с Парком 1812 года. По информации управления капитального строительства, разрешение на строительство не выдавалось, собственник в администрацию города с этим вопросом даже не обращался. В связи с этим информация о строительстве направлена в надзорные органы.

На этой неделе верующие будут отмечать большой Православный праздник — Пасху. По информации управления транспорта на муниципальные маршруты 2 и 6 автобусов будут добавлены дополнительные единицы техники.