Рязанская полиция напомнила водителям, как предотвратить угон автомобиля

Полицейские напоминают водителям о мерах, предотвращающих угоны и хищения автомобилей. Зачастую автовладельцы сами создают оптимальные условия для подобных преступлений, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские напоминают водителям о мерах, предотвращающих угоны и хищения автомобилей. Зачастую автовладельцы сами создают оптимальные условия для подобных преступлений, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранители призывают соблюдать простые правила: глушить автомобиль и вынимать ключ из замка зажигания, выходя из машины даже на мгновение, никогда не оставлять в машине ключи от замка зажигания, документы и ценности, всегда проверять ключи, двери, окна, сигнализацию, капот, не допускать к ключам посторонних.

Не следует бросать автомобиль без присмотра для прохождения техобслуживания или мойки без уверенности, что его сохранность будет обеспечена. При парковке на длительное время надо оставлять автомобиль в гараже или на охраняемой стоянке. В гараже должны быть замки повышенной секретности, а автомобиль оборудован охранной сигнализацией и системой блокировки.

В полиции также отметили, что безопасности способствует обустройство парковок дворов шлагбаумами и видеонаблюдением.

В случае угона или хищения автомобиля рязанцев просят немедленно обращаться в полицию по телефону 02 (102/112 — с мобильных операторов). Чем меньше времени прошло с момента угона, тем выше вероятность задержания автомобиля по горячим следам.