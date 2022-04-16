Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 16
Вск, 17
Пнд, 18
ЦБ USD 80.04 -1.25 16/04
ЦБ EUR 87.07 -0.93 16/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Стоит ли брать недвижимость в ипотеку во время санкций
С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20% г...
12 апреля 15:44
3 149
Человеку нужен человек: как рязанские подростки из школ-интернатов нах...
Каждый год 11 апреля проходит благотворительная акция «...
11 апреля 18:13
3 566
Пламенный привет! Рязанский лагерь с полувековыми традициями объявил о...
Романтика советских пионерлагерей до сих пор привлекает...
11 апреля 09:50
3 983
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Материалы...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 16:40
7 609
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанская полиция напомнила водителям, как предотвратить угон автомобиля
Полицейские напоминают водителям о мерах, предотвращающих угоны и хищения автомобилей. Зачастую автовладельцы сами создают оптимальные условия для подобных преступлений, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские напоминают водителям о мерах, предотвращающих угоны и хищения автомобилей. Зачастую автовладельцы сами создают оптимальные условия для подобных преступлений, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранители призывают соблюдать простые правила: глушить автомобиль и вынимать ключ из замка зажигания, выходя из машины даже на мгновение, никогда не оставлять в машине ключи от замка зажигания, документы и ценности, всегда проверять ключи, двери, окна, сигнализацию, капот, не допускать к ключам посторонних.

Не следует бросать автомобиль без присмотра для прохождения техобслуживания или мойки без уверенности, что его сохранность будет обеспечена. При парковке на длительное время надо оставлять автомобиль в гараже или на охраняемой стоянке. В гараже должны быть замки повышенной секретности, а автомобиль оборудован охранной сигнализацией и системой блокировки.

В полиции также отметили, что безопасности способствует обустройство парковок дворов шлагбаумами и видеонаблюдением.

В случае угона или хищения автомобиля рязанцев просят немедленно обращаться в полицию по телефону 02 (102/112 — с мобильных операторов). Чем меньше времени прошло с момента угона, тем выше вероятность задержания автомобиля по горячим следам.