После дождя подтопило территорию вокруг новой школы в Кальном

Территория вокруг строящейся школы в Кальном оказалась подтоплена после прошедшего днем дождя. Видео прислали РЗН. инфо читатели в субботу, 16 апреля.

Территория вокруг строящейся школы в Кальном оказалась подтоплена после прошедшего днем дождя. Видео прислали РЗН. инфо читатели в субботу, 16 апреля.

Рязанец задался вопросом, как ученику в дождливую погоду преодолеть путь от школы домой. Пройти удалось лишь по бордюру.

«В принципе, мы справились. Надеюсь, и наши дети тоже справятся», — прокомментировал автор видео.

Напомним, срок окончания работ по строительству здания школы запланирован на декабрь 2022 года.