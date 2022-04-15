Зеленский: Украина «еще раньше» начала «войну» с Россией

Он заявил, что к военной спецоперации Украина начала готовиться раньше, чем Россия. Киев должен был подготовиться к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире».

Украина «еще раньше» начала «войну» с Россией. Такое заявление в пятницу, 15 апреля, сделал глава Украины Владимир Зеленский в интервью Би-би-си, передали РИА Новости.

Он заявил, что к военной спецоперации Украина начала готовиться раньше, чем Россия. Киев должен был подготовиться к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире».

Зеленский добавил, что страна хотела вступить в НАТО именно по этой причине, так как «одной стране сложно» подготовиться к такому.

«Именно поэтому мы стабилизировали ситуацию в Украине. Именно поэтому нам было необходимо сильное руководство моей команды. Именно поэтому мы боролись с некоторыми политическими группами внутри нашей страны… Мы начали эту войну еще раньше», — сказал он.

Глава Украины также добавил, что страна непублично договаривалась про поставки оружия. Некоторые сделки были заключены еще в январе и декабре.