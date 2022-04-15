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В Рязани задержали наркокурьера-гастролера
Инцидент произошел на улице Шереметьевской.

В Рязани полицейские задержали наркокурьера из соседней области. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел на улице Шереметьевской.

43-летнего уроженца Ростовской области подозревали к нелегальному сбыту наркотиков. Как узнали оперативники, мужчина оставил упаковки с наркотиками в двух тайниках на улицах Песоченской и Шереметьевской. На участках местности правоохранители нашли 218 граммов производного N-метилэфедрона, 96 граммов мефедрона и 19 граммов гашиша.

Полицейские узнали, что раньше мужчина жил в соседней области. По заданию нелегального интернет-магазина, он прибыл в Рязань около двух недель назад. Ему предстояло распространить оптовые партии наркотиков. Изъятые закладки предназначались для других людей, занимавшихся продажей запрещенных веществ в Рязанской области.

Далее полицейские осмотрели квартиру на улице Зеленой, которую снимал «гастролер». Там забрали около 20 граммов «синтетики», гашиша, а также электронные весы и упаковочные материалы. Всего полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий изъяли 350 граммов наркотиков.

На мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 30, частям 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах). Его арестовали.