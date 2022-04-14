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ФНС перестала принимать электронную почту с адресов с зарубежными доменами
В службе рекомендовали обращаться с сервисов с российскими доменами.

Федеральная налоговая служба России перестала принимать электронную почту с адресов с зарубежными доменами. Об этом сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Прием электронных писем из доменов-отправителей, странами происхождения которых являются США и страны Европейского союза, сейчас заблокирован», — указано в сообщении ФНС.

Так, для отправки сообщений можно использовать серверы в российских доменах (.su, .ru) или зарегистрированные в странах, не попавших под ограничения. Среди заблокированных доменов — li,.com,.us,.net,.org,.gov,.mil,.gb,.uk,.at,.be,.bg,.hu,.de,.dk, fr,.hr,.cz,.se,.ee,.ua,.ch и другие.

В ведомстве отметили, что ограничения связаны с защитой сервиса почты от внешнего негативного влияния — в частности, от вредоносных программ и от компьютерных атак. В службе подчеркнули, в других госслужбах также установлен запрет на прием писем с доменов «недружественных стран».