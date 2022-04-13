Умерла советская фигуристка Ирина Воробьева

Чемпионка мира в парном катании Ирина Воробьева умерла 12 апреля. Ей было 63 года.

Умерла советская фигуристка Ирина Воробьева. Об этом сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Чемпионка мира в парном катании Ирина Воробьева умерла 12 апреля. Ей было 63 года.

Спортсменка выступала в паре с Александром Власовым и Игорем Лисовским. В 1976 году пара Воробьева — Власов выиграла чемпионат СССР, а на олимпиаде в Инсбруке они заняли четвертое место. В 1981 году Ирина Воробьева в паре с Игорем Лисовским стали чемпионами Европы и чемпионами мира.

После завершения карьеры Ирина Воробьева переехала в США и стала тренером.