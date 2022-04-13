С 14 апреля изменится расписание автобуса № 149 «Рязань-Коростово»
На период перелива автобус будет выполнять пять рейсов в день.
С 14 апреля изменится расписание автобуса № 149 «Рязань-Коростово». Информацию опубликовали в
Сообщается, что с четверга, 14 апреля, автобус начнет ходить по новому расписанию по объездной дороге под Солотчинским мостом.
На период перелива автобус будет выполнять пять рейсов в день.
Ранее сообщалось, что под мостом через Оку откроют объездной путь из-за того, что вода начала переливать дорогу к Заокскому и Коростову.