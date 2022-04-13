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Аркадий Фомин обсудил меры поддержки производства с руководством ГК «Точинвест»
Он выразил уверенность, что сегодняшний кризис и санкции позволяю региону стать сильнее и укрепят экономику Рязанской области.

Аркадий Фомин обсудил меры поддержки производства с руководством ГК «Точинвест». Об этом сообщили в пресс-службе рязанской городской думы.

Председатель регионального парламента Аркадий Фомин посетил одно из предприятий ГК «Точинвет». Во время его визита руководство компании передало свои предложения по совершенствованию мер поддержки производств в условиях санкций.

Фомин отметил, что Рязанская область продолжает развиваться, не смотря на сложные экономические условия. Одним из стратегически важных решений политик назвал создание по инициативе губернатора Николая Любимова межрегиональной ассоциации центров импортозамещения и кооперации субъектов центральной России.

«Инфраструктура ассоциации позволит нам аккумулировать информацию о потребностях предприятий, запросах потребительского рынка и приглашать в свои технопарки резидентов, которые будут производить заведомо востребованную продукцию под конкретный рынок сбыта», — сказал Фомин.

Он выразил уверенность, что сегодняшний кризис и санкции позволяю региону стать сильнее и укрепят экономику Рязанской области.

В пример Аркадий Фомин привел работу ГК «Точинвест».

«Компания, воспользовавшись преференциями регионального и федерального бюджета, движется вперед. Получив порядка 150 млн рублей в качестве поддержки, в 2021 году предприятие заплатило более 400 млн рублей налогов. Есть сформированный пакет заказов, и никакие санкции не поменяют его планы развития», — пояснил глава регионального парламента.