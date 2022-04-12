Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 12
17°
Срд, 13
15°
Чтв, 14
13°
ЦБ USD 79.63 0.47 13/04
ЦБ EUR 86.79 0.81 13/04
Нал. USD 76.00 / 86.00 08:58
Нал. EUR 85.00 / 95.00 08:58
Новости
Публикации
Стоит ли брать недвижимость в ипотеку во время санкций
С 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20% г...
5 часов назад
382
Человеку нужен человек: как рязанские подростки из школ-интернатов нах...
Каждый год 11 апреля проходит благотворительная акция «...
Вчера 18:13
1 174
Пламенный привет! Рязанский лагерь с полувековыми традициями объявил о...
Романтика советских пионерлагерей до сих пор привлекает...
Вчера 09:50
1 593
Гендиректор «Газпром газораспределение Рязанская область»: «Материалы...
Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ряза...
5 апреля 16:40
5 238
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Руководство «Росатома» оценило рязанский опыт по внедрению технологий бережливого производства
По словам замгендиректора ГК «Росатом», непростая ситуация и обстановка только делает бережливые технологии более эффективными.

Во вторник, 12 апреля, в Рязани прошло заседание регионального координационного совета по внедрению практики бережливого производства. Оно было посвящено обсуждению проектов, которые реализуются в Рязанской области. В нем приняли участие Николай Любимов, заместитель генерального директора по развитию производственной системы ГК «Росатом» и представители министерств.

Губернатор отметил, что важно оценить, насколько оправдала себя смена стратегии продвижения проектов по улучшениям и как это отразилось на повышении эффективности работы органов исполнительной власти.

«Многое уже сделано, но нужно проанализировать, где мы движемся быстро, а где недостаточно оперативно работаем, поэтому такие заседания очень нужны для оценки работы», — рассказал Любимов.

С докладами выступили спикеры, которые внедрили технологии бережливого производства в работу разных областей региона: «Цифровизация здравоохранения», «Проведение ПЦР-тестирования на территории Рязанской области», «Обращения граждан», «Снижение уровня заболеваемости воспитанников детских садов» и «Свод инвестиционных правил».Принципы бережливого производства региона и новые проекты оценил замгендиректора ГК «Росатом» Сергей Обозов.

«Рязань занимает особое место в том, смысле, что вы делаете что-то свое. Может, это зависит от менталитета. Вы не пытаетесь копировать ни Нижний Новгород, ни какие-то западные модели или даже европейские. Вы все изучили, все посмотрели. Но делаете свое и это очень ценно. Мы с удовольствием приезжаем посмотреть», — подчеркнул он.

По словам замгендиректора ГК «Росатом», непростая ситуация и обстановка только делает бережливые технологии более эффективными. Из представленных проектов самой сложной оказалась новая разработка — «декомпозиция KPI» губернатора. Это специальная программа, которая способна оценить работу всех министерств, отследить динамику, достижение показаний, график отклонений и так далее.

«Это самый мощный проект с точки зрения государственного управления. Мы — единственный регион в России, который сделал это на цифровой платформе. Теперь каждый в каждом министерстве, каждое государственное учреждение будет понимать, что им нужно сделать и какого результата достигнуть», — заключил губернатор.