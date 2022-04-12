Руководство «Росатома» оценило рязанский опыт по внедрению технологий бережливого производства

По словам замгендиректора ГК «Росатом», непростая ситуация и обстановка только делает бережливые технологии более эффективными.

Во вторник, 12 апреля, в Рязани прошло заседание регионального координационного совета по внедрению практики бережливого производства. Оно было посвящено обсуждению проектов, которые реализуются в Рязанской области. В нем приняли участие Николай Любимов, заместитель генерального директора по развитию производственной системы ГК «Росатом» и представители министерств.

Губернатор отметил, что важно оценить, насколько оправдала себя смена стратегии продвижения проектов по улучшениям и как это отразилось на повышении эффективности работы органов исполнительной власти.

«Многое уже сделано, но нужно проанализировать, где мы движемся быстро, а где недостаточно оперативно работаем, поэтому такие заседания очень нужны для оценки работы», — рассказал Любимов.

С докладами выступили спикеры, которые внедрили технологии бережливого производства в работу разных областей региона: «Цифровизация здравоохранения», «Проведение ПЦР-тестирования на территории Рязанской области», «Обращения граждан», «Снижение уровня заболеваемости воспитанников детских садов» и «Свод инвестиционных правил».Принципы бережливого производства региона и новые проекты оценил замгендиректора ГК «Росатом» Сергей Обозов.

«Рязань занимает особое место в том, смысле, что вы делаете что-то свое. Может, это зависит от менталитета. Вы не пытаетесь копировать ни Нижний Новгород, ни какие-то западные модели или даже европейские. Вы все изучили, все посмотрели. Но делаете свое и это очень ценно. Мы с удовольствием приезжаем посмотреть», — подчеркнул он.

По словам замгендиректора ГК «Росатом», непростая ситуация и обстановка только делает бережливые технологии более эффективными. Из представленных проектов самой сложной оказалась новая разработка — «декомпозиция KPI» губернатора. Это специальная программа, которая способна оценить работу всех министерств, отследить динамику, достижение показаний, график отклонений и так далее.

«Это самый мощный проект с точки зрения государственного управления. Мы — единственный регион в России, который сделал это на цифровой платформе. Теперь каждый в каждом министерстве, каждое государственное учреждение будет понимать, что им нужно сделать и какого результата достигнуть», — заключил губернатор.