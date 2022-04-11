В саратовской колонии убили заключенного

35-летнему мужчине нанесли колото-резаные ранения в грудь и шею. Потерпевший скончался от полученных ран.

В Саратовской области в колонии убили заключенного. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

10 апреля в Саратовской области между заключенными одного из исправительных учреждений произошел конфликт на бытовой почве. 35-летнему мужчине нанесли колото-резаные ранения в грудь и шею. Потерпевший скончался от полученных ран.

Также травмы получили еще трое осужденных.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.