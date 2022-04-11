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В России в ряде регионов ввели желтый уровень террористической опасности
Ранее желтый уровень опасности ввели в Курской области.

В России в ряде регионов ввели желтый уровень террористической опасности. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщил telegram-канал Mash со ссылками на глав регионов.

Желтый уровень террористической опасности ввели в Брянской и Белгородской областях, а также на территориях Ейского и Щербиновского районов Краснодарского края и в Кантемировском и Россошанском муниципалитетах Воронежской области. Кроме того, глава Крыма также заявил о введении желтого уровня террористической опасности на севере республики из-за возможных провокаций украинских националистов.

Ограничения будут действовать до 25 апреля.

Ранее желтый уровень опасности ввели в Курской области.