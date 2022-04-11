Лавров: спецоперация на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире. Об этом пишет
Он рассказал, что российская спецоперация на Украине должна завершить «безоглядное расширение и безоглядный курс на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене».
Лавров отметил, что США нарушают международное право и действую исходя из правил, которые вырабатывают от случая с случаю.
24 февраля, президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».