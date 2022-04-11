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Евросоюз начал работу над шестым пакетом санкций против России
Новые санкции будут включать «нефтяную опцию».

Евросоюз начал работу над шестым пакетом санкций против России. Об этом пишет РИА Новости.

Габриэлюс Ландсбергис, глава Министерства иностранных дел Литвы, сообщил, что Евросоюз начал подготовку новых санкций. По его словам, они будут включать «нефтяную опцию».

Министр пояснил, что работа ведется над достижением единой позиции стран ЕС.

Напомним, пятый пакет санкций Евросоюз принял 8 апреля.

24 февраля, президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».