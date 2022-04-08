Евросоюз утвердил пятый пакет антироссийских санкций

Ограничения коснутся запрета на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года.

В пятницу, 8 апреля, Евросоюз утвердил пятый пакет антироссийских санкций против России. Об этом передает РИА Новости .

Санкции опубликуют в официальном журнале ЕС, после чего они вступят в силу.

Ограничения коснутся запрета на импорт угля из России, начиная с августа 2022 года. Также судам запретят ходить под флагом России в порты Е. С. Кроме того, вводятся ограничения для автотранспортных компаний России и Белоруссии, и «полный запрет на транзакции четырех ключевых банков».

Санкции коснутся «ключевых олигархов, высокопоставленных кремлевских чиновников, сторонников дезинформации», а также членов семей тех, кто попал под санкции.